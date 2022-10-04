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Рекорд по осадкам побила Псковская область

Более 40 мм осадков выпало в Псковской области, сообщает метеоцентр «Фобос».

Накануне европейская часть России оказалась под ударом мощного атлантического циклона, сильнее всего от непогоды пострадали центральные области. На опорной метеостанции Москвы за сутки вылилось 24 мм, что составляет более 1/3 от месячной нормы. В Смоленской области также выпало более 40 мм, столько же - в Псковском регионе, рассказали синоптики.

При этом в отдельных районах Русской равнины отмечался сильный ветер. В Санкт-Петербурге и окрестностях порывы достигали 13–18 м/с. В городе ради безопасности пришлось закрыть скверы и сады, так как потоки воздуха опрокидывали даже светофоры.

По словам специалистов, циклон в европейскую часть России пришёл из Северной Атлантики, его облачная система в понедельник накрывала весь северо-запад России, центральные районы. Сегодня он сместится на северо-восток, и в районе его центра окажутся Псковская, Новгородская и Ленинградская области.

«Что касается осадков, то они сегодня по-прежнему будут идти преимущественно на западе Русской равнины, а также на Крайнем Севере, в зоне тёплого фронта циклона. Хотя интенсивность дождей, по сравнению со вчерашним днём, снизится. В среду ливни продолжат слабеть, однако облачность останется чрезвычайно плотной. Это значит, что европейская территория России на несколько суток окажется почти полностью скрыта от солнца», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дожди также ожидаются в Псковской области завтра, 5 октября.

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