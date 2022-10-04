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Общество

Более 40 нарушений допустили водители автобусов в Пскове с начала года

43 нарушения ПДД водителями автобусов выявили в Пскове за девять месяцев 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В период с 26 сентября по 2 октября в областном центре проводилась профилактическая операция, направленная на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. 

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют реализации положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, четкому выполнению должностными лицами своих обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, контролю за техническим состоянием автобусного парка, соблюдению лицензионных требований и условий, выявлению незаконного осуществления предпринимательской деятельности.

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