Более 40 нарушений допустили водители автобусов в Пскове с начала года

17:46, 04 октября 2022, ПАИ

43 нарушения ПДД водителями автобусов выявили в Пскове за девять месяцев 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 26 сентября по 2 октября в областном центре проводилась профилактическая операция, направленная на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют реализации положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, четкому выполнению должностными лицами своих обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, контролю за техническим состоянием автобусного парка, соблюдению лицензионных требований и условий, выявлению незаконного осуществления предпринимательской деятельности.