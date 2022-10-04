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Общество

На границе в партии арахиса обнаружили нарушение требований

Ввоз 25 тонн лущеного арахиса через российско-латвийскую границу в Псковской области запретило управление Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

Очищенный арахис следовал в адрес московского предприятия из Латвии. В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено, что отсутствовали сведения о проведении исследований по показателям: ГХЦГ, ДДТ и ГМО. Продукция, качество и безопасность которой не подтверждены, может создать риск причинения вреда здоровью людей. Таким образом, были нарушены обязательные требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз 25 тонн потенциально небезопасного арахиса на территорию Российской Федерации запрещён.

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