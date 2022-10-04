ВИДЕО Контрольно-пропускные пограничные пункты Псковской области обустраивают для ожидающих

19:31, 04 октября 2022, ПАИ

За истекшие сутки несколько изменилась ситуация на границе. Вчера поздно вечером на двух пунктах пропуска были поставлены палатки вместимостью на 70 человек. Для того, чтобы жители Украины и Молдовы, которые сейчас находятся в пунктах пропуска могли более комфортно ощущать себя в такую плохую погоду. Об этом сообщила ПАИ глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Везде увеличилось количество контейнеров для мусора.

В «Убылинке» - установлены порядка 30 штук контейнеров и пять биотуалетов. На посту «Лудонка» - 10 контейнеров и 4 биотуалета.

«Сегодня мы были на двух постах. В «Лудонке» палатке был один человек. На «Убылинке» в палатке были двое. Люди не желают находится в поставленных палатках, боятся пропустить свою очередь. Возможность укрытия от осадков гражданам предоставлена. При необходимости мы выезжаем туда и решаем проблемы на месте», - сказала Вера Кондратьева.

Как сообщает газета «Наша жизнь», глава Пыталовского районаглава района осмотрела магазины. Там для граждан, ожидающих выезда, организована продажа обедов, выпечки, продуктов питания. Там же можно получить кипяток, воспользоваться микроволновкой и зарядить телефоны. На «Убылинке» есть аптека и две заправки, где также можно поесть,воспользоваться микроволновкой.

Глава Пыталовского района поблагодарила всех, кто принял участие в благоустройстве территорий пунктов пропуска.