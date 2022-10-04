Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ВИДЕО Контрольно-пропускные пограничные пункты Псковской области обустраивают для ожидающих

Очередь автомобилей на границе Псковской области. Фото ПАИ

За истекшие сутки несколько изменилась  ситуация на границе. Вчера поздно вечером на двух пунктах пропуска были поставлены палатки вместимостью на 70 человек. Для того, чтобы жители Украины и Молдовы, которые сейчас находятся в пунктах пропуска могли более комфортно ощущать себя в такую плохую погоду. Об этом сообщила ПАИ глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Везде увеличилось количество контейнеров для мусора.
В «Убылинке» - установлены порядка 30 штук контейнеров и пять биотуалетов. На посту «Лудонка» - 10 контейнеров и 4 биотуалета.

«Сегодня мы были на двух постах. В «Лудонке» палатке был один человек. На «Убылинке» в палатке были двое. Люди не желают находится в поставленных палатках, боятся пропустить свою очередь. Возможность укрытия от осадков гражданам предоставлена. При необходимости мы выезжаем туда и решаем проблемы на месте», - сказала Вера Кондратьева.

Как сообщает газета «Наша жизнь», глава Пыталовского районаглава района осмотрела магазины. Там для граждан, ожидающих выезда, организована продажа обедов, выпечки, продуктов питания. Там же можно получить кипяток, воспользоваться микроволновкой и зарядить телефоны. На «Убылинке» есть аптека и две заправки, где также можно поесть,воспользоваться микроволновкой.

Глава Пыталовского района поблагодарила всех, кто принял участие в благоустройстве территорий пунктов пропуска.

  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Очереди на пропускных пограничных пунктах Псковской области
    Фото: ПАИ

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 октября 2022

ВИДЕО Контрольно-пропускные пограничные пункты Псковской области обустраивают для ожидающих

04 октября 2022

Ожидающие на границе с Латвией игнорируют часть удобств
04 октября 2022

В Стругокрасненской школе прошла учебная эвакуация
04 октября 2022

Доходы выросли: городские депутаты утвердили увеличение бюджета Пскова
04 октября 2022

Сотрудники псковского УФСИН изготовили поделки из желудей и веток
04 октября 2022

Первые жильцы дома на Завеличенской получили ключи от своих квартир
04 октября 2022

Рекорд по осадкам побила Псковская область
04 октября 2022

«Настроение боевое»: мобилизованные из Псковской области проходят обучение

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...