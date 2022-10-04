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В Стругокрасненской школе прошла учебная эвакуация

В Стругокрасненской школе прошли учения по эвакуации. Фото: Струги

В Стругокрасненской средней школе прошла запланированная тренировка по антитеррористической защищенности, приуроченная к 90-й годовщине со дня образования гражданской обороны РФ. Об этом сообщила корреспондент газеты «Струги».

Антитеррористическая тренировка была разделена на две части: теоретическую – для обучения педагогических работников по изучению алгоритма действий персонала и обучающихся, в случае нахождения в здании школы террориста, и практическую – по эвакуации в случае обнаружения взрывного устройства в здании школы.

Согласно легенде учений, поступило сообщение о закладке взрывного устройства в здании школы, а также о нахождении в здании террориста (стрелка).
Когда прозвучало звуковое оповещение, все учащиеся, находившиеся в тот момент в школе (на уроках или группах продленного дня), под чутким руководством преподавателей быстро вышли из здания школы.

В тренировке под руководством заместителя главы администрации района Ольги Васильевой приняли участие начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации района Борис Амосов, начальник управления образования Татьяна Герасимова, представители силовых структур, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Струго-Красненскому и Плюсскому районам, скорой помощи и 30-й пожарной части.

На месте происшествия был отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта и минимизации возможных негативных последствий, сообщили в редакции газеты. Задачи, поставленные в ходе учения, выполнены, цели достигнуты, а приобретенный опыт будет учтен.

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