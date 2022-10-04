Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники государственного архива Псковской области создают музей истории оккупации региона

Часть архивного документа. Фото: Вконтакте

Сотрудники государственного архива Псковской области создают музей истории оккупации региона. Он будет располагаться в доме по улице Ленина в Пскове, но материалы, которые включат в экспозицию, охватят всю территорию современного региона, сообщает паблик госархива.

И в их числе документы, предоставленные УФСБ России по Псковской области.

Это фотографии, постановления о возбуждении уголовных дел, схемы территорий, на которых были совершены преступления нацистами и их пособниками.

«Среди таких документов – материалы о лагере в Моглино, о его охранниках и жертвах. Особо стоит выделить пакет материалов о гибели мирных граждан в Ланевой Горе Псковского района. Это детальные схемы расположения домов и мест гибели людей, уточнения деталей гибели, списки членов семей убитых. Такие материалы тяжело читать и сейчас, спустя такое количество лет.

Вчитайтесь: «пожилая женщина-беженка, личность которой установить не удалось. Внучка этой женщины Галя, 6 – 7 лет. Женщина-беженка и ее внучка проживали в 1943 году в доме Семеновой Александры». Это выдержка из списка расстрелянных карателями людей. Женщина с ребенком бежали от войны, от преследований врага. Не успели уйти за линию фронта и остались в деревушке на псковской земле. Где-то жили и надеялись на встречу родители этой девочки. Вероятно, после войны они пытались найти хоть какую-то информацию о судьбе близких. Но как это сделать, если имена погибших не были установлены», – пишут сотрудники государственного архива Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 октября 2022

В Пыталовском районе Сергей Васильев получил награду «90 лет гражданской обороне»
04 октября 2022

Губернатор Псковской области поздравил ГУ МЧС региона с юбилеем
04 октября 2022

Из-за установленных Латвией, Литвой и Польшей пограничных заборов гибнут лоси
04 октября 2022

Какие заболевания дают право на отсрочку от призыва по мобилизации
04 октября 2022

Сотрудники государственного архива Псковской области создают музей истории оккупации региона
04 октября 2022

ВИДЕО Контрольно-пропускные пограничные пункты Псковской области обустраивают для ожидающих

04 октября 2022

Ожидающие на границе с Латвией игнорируют часть удобств
04 октября 2022

В Струго-Красненской школе прошла учебная эвакуация

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...