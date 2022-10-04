Сотрудники государственного архива Псковской области создают музей истории оккупации региона

19:50, 04 октября 2022, ПАИ

Сотрудники государственного архива Псковской области создают музей истории оккупации региона. Он будет располагаться в доме по улице Ленина в Пскове, но материалы, которые включат в экспозицию, охватят всю территорию современного региона, сообщает паблик госархива.



И в их числе документы, предоставленные УФСБ России по Псковской области.



Это фотографии, постановления о возбуждении уголовных дел, схемы территорий, на которых были совершены преступления нацистами и их пособниками.



«Среди таких документов – материалы о лагере в Моглино, о его охранниках и жертвах. Особо стоит выделить пакет материалов о гибели мирных граждан в Ланевой Горе Псковского района. Это детальные схемы расположения домов и мест гибели людей, уточнения деталей гибели, списки членов семей убитых. Такие материалы тяжело читать и сейчас, спустя такое количество лет.



Вчитайтесь: «пожилая женщина-беженка, личность которой установить не удалось. Внучка этой женщины Галя, 6 – 7 лет. Женщина-беженка и ее внучка проживали в 1943 году в доме Семеновой Александры». Это выдержка из списка расстрелянных карателями людей. Женщина с ребенком бежали от войны, от преследований врага. Не успели уйти за линию фронта и остались в деревушке на псковской земле. Где-то жили и надеялись на встречу родители этой девочки. Вероятно, после войны они пытались найти хоть какую-то информацию о судьбе близких. Но как это сделать, если имена погибших не были установлены», – пишут сотрудники государственного архива Псковской области.