Началась прямая трансляция пасхального богослужения в Троицком соборе Пскова
Началась прямая трансляция пасхального богослужения в псковском Свято-Троицком кафедральном соборе.
Трансляция проводится телеканалом «Первый Псковский» совместно с ГТРК «Псков».
Прямую трансляцию пасхального богослужения можно смотреть в телевизионном эфире телеканала «Первый Псковский» и в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».
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