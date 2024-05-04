Началась прямая трансляция пасхального богослужения в Троицком соборе Пскова

23:15, 04 мая 2024, ПАИ

Началась прямая трансляция пасхального богослужения в псковском Свято-Троицком кафедральном соборе.

Трансляция проводится телеканалом «Первый Псковский» совместно с ГТРК «Псков».

Прямую трансляцию пасхального богослужения можно смотреть в телевизионном эфире телеканала «Первый Псковский» и в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».