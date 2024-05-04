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Началась прямая трансляция пасхального богослужения в Троицком соборе Пскова

Началась прямая трансляция пасхального богослужения в псковском Свято-Троицком кафедральном соборе.

Трансляция проводится телеканалом «Первый Псковский» совместно с ГТРК «Псков».

Прямую трансляцию пасхального богослужения можно смотреть в телевизионном эфире телеканала «Первый Псковский» и в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».

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