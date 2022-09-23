В Великих Луках возобновят прокладку водопровода в районе улиц Солнечной, Муравьёва и Псковской

20:42, 04 октября 2022, ПАИ

Пятого октября в Великих Луках возобновятся работы по прокладке централизованной сети водопровода в районе улиц Солнечной, Муравьёва, Псковской. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

«В летний период текущего года были выполнены работы по улице Муравьёва, дальнейшая прокладка водопровода начнётся в направлении улицы Солнечной. Ориентировочная протяжённость прокладываемых сетей – более пятисот метров», – поставил в известность городской глава.