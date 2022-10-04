Из-за установленных Латвией, Литвой и Польшей пограничных заборов гибнут лоси
Еще один лось погиб из-за латвийского забора на границе, сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии». Обмотанное жесткой проволокой животное белорусские пограничники обнаружили сегодня на расстоянии нескольких метров от построенного Латвией ограждения. Лось сумел пробиться через забор, но освободиться от металлической спирали все-таки не смог.
По данным Госпогранкомитета Беларуси, за год это уже 32-я жертва пограничных заборов, которые воздвигли Латвия, Литва и Польша.
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