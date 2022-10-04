В Псковской области на 6.7% снизилось количество преступлений в общественных местах

22:05, 04 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в Telegram,

Основными темами совещания были:

Со стороны УМВД за 8 месяцев этого года проведено 30 проверок юрлиц, получивших средства федерального бюджета на реализацию нацпроектов.

Два момента требуют внимания: подрядчики чаще стали нарушать сроки исполнения контрактов, а заказчики, в свою очередь, не требуют взыскания неустойки.

Михаил Ведерников поручил руководителям муниципалитетов усилить контроль и своевременно проводить претензионную работу.

В регионе несколько лет фиксируется положительная тенденция по снижению случаев криминала на улицах и в общественных местах. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 6,7%, на улицах – на 22,8%. Значительно сократилось количество тяжких (на 62,3%) и особо тяжких преступлений (на 55,4%).

«Отдельное внимание уделили вопросам противодействия и профилактики киберпреступлений, а также предупреждению правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – отметил губернатор.