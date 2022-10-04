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В Псковской области на 6.7% снизилось количество преступлений в общественных местах

Координационное совещание по обеспечению правопорядка. Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в Telegram,

Основными темами совещания были:

Со стороны УМВД за 8 месяцев этого года проведено 30 проверок юрлиц, получивших средства федерального бюджета на реализацию нацпроектов. 
Два момента требуют внимания: подрядчики чаще стали нарушать сроки исполнения контрактов, а заказчики, в свою очередь, не требуют взыскания неустойки.
Михаил Ведерников поручил руководителям муниципалитетов усилить контроль и своевременно проводить претензионную работу. 

В регионе несколько лет фиксируется положительная тенденция по снижению случаев криминала на улицах и в общественных местах. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 6,7%, на улицах – на 22,8%. Значительно сократилось количество тяжких (на 62,3%) и особо тяжких преступлений (на 55,4%). 

«Отдельное внимание уделили вопросам противодействия и профилактики киберпреступлений, а также предупреждению правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – отметил губернатор.

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