Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Когда приходит первая выплата после оформления единого пособия, рассказали в Соцфонде

После подачи заявления на единое пособие первая выплата поступит в течение пяти рабочих дней с момента одобрения, сообщили ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Изображение предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области

«Первый раз вы получаете выплату за текущий месяц, а далее перечисления идут по графику, в котором пособие перечисляют за уже прошедший месяц 3-го числа на карту «Мир», – отметили в Соцфонде.

Например, заявление одобрено 14 мая и первая выплата за май поступит 20 мая, а следующая выплата за июнь поступит уже 3 июля.

Если пособие доставляется почтой, то выплата приходит с 1-го по 25-е число.

«Если вы уже получаете пособие и срок подходит к концу, то подать заявление на продление вы можете в месяц его окончания (12-й месяц периода) или после. В первом случае график не прервётся, в другом – средства перечислят, как при одобрении заявления в первый раз», – уточнили в Соцфонде.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2025

Асфальт или брусчатка: какие дорожки сделают в сквере у гостиницы «Рижская», рассказал Борис Елкин
28 мая 2025

К раскопкам могильника на Ворониной горе приступили псковские археологи
28 мая 2025

Интерактивное представление «Лукоморье» покажут на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
28 мая 2025

Акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдёт сегодня в Гдове
28 мая 2025

Иллюстрированные издания сказок о псковских башнях презентуют 4 июня
28 мая 2025

Когда приходит первая выплата после оформления единого пособия, рассказали в Соцфонде
28 мая 2025

День пограничника отмечают в России
27 мая 2025

В России выявили четыре случая заражения новым вариантом коронавируса

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...