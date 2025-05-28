Когда приходит первая выплата после оформления единого пособия, рассказали в Соцфонде

07:25, 28 мая 2025, ПАИ

После подачи заявления на единое пособие первая выплата поступит в течение пяти рабочих дней с момента одобрения, сообщили ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

«Первый раз вы получаете выплату за текущий месяц, а далее перечисления идут по графику, в котором пособие перечисляют за уже прошедший месяц 3-го числа на карту «Мир», – отметили в Соцфонде.

Например, заявление одобрено 14 мая и первая выплата за май поступит 20 мая, а следующая выплата за июнь поступит уже 3 июля.

Если пособие доставляется почтой, то выплата приходит с 1-го по 25-е число.

«Если вы уже получаете пособие и срок подходит к концу, то подать заявление на продление вы можете в месяц его окончания (12-й месяц периода) или после. В первом случае график не прервётся, в другом – средства перечислят, как при одобрении заявления в первый раз», – уточнили в Соцфонде.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.