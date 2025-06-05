Давид Кришталь особо выделил работу социального партнёрства в Псковской области

18:22, 05 июня 2025, ПАИ

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь на пресс-конференции в медиацентре ПАИ по итогам работы XXVIII отчётно-выборной конференции облсовпрофа особо выделил закон о социальном партнёрстве.

«В Псковской области работает закон о социальном партнёрстве. У вас предусмотрены грамоты, когда награждают передовиков, и это даёт право считать человека ветераном труда», – сказал Давид Кришталь.

Кроме того, он отметил, что в нескольких регионах, например в Мордовии, Сахалинской и Самарской областях, между региональной властью и профсоюзами заключён договор о содействии профсоюзному движению. «Это для дела хорошо, ведь профсоюзы – это уверенность в завтрашнем дне и защита прав человека труда», – подчеркнул он.

Также спикер добавил, что на федеральном уровне профсоюзы пытаются добиться внесения в отчёты о травматизме и последующей смертности графы о наличии профсоюзной организации. «Это будет яркая картина, говорящая о том, нужен ли профсоюз», – заметил Давид Кришталь.

Помимо этого, он подчеркнул, что ряды профессиональных союзов пополняются. Только в этом году в профсоюз вступили 1,6 миллиона человек. При этом спикер посетовал, что, к сожалению, достижения движения почему-то в СМИ замалчиваются, а ведь за индексацию пенсий работающим пенсионерам оно выступало очень активно.