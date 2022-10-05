Какие заболевания грозят учителям и как сохранить здоровье

00:58, 05 октября 2022, ПАИ

Врач рассказал корреспонденту РИА Новости, чем чаще всего болеют учителя и как им сохранить здоровье

Непростая работа учителя ведет к повышенному риску различных заболеваний, чтобы позаботиться о своем здоровье, врач-профпатолог, руководитель Центра профессиональной патологии Сеченовского Университета Минздрава России Леонид Стрижаков советует педагогам следить за режимом сна и отдыха, брать на работу полезный перекус, а также уделять внимание упражнениям для зрения и расслабления мышц.

«Всемирный день учителя отмечается 5 октября. Учитель – профессия, которая связана с большим психоэмоциональным напряжением, повышенными нагрузками на дыхательную, опорно-двигательную, зрительную системы. Ежедневно учитель проводит по несколько уроков, нередко дополнительно ведет кружки и факультативы, контактируя с большим количеством детей – значит, повышается риск респираторных инфекций», – сказал Стрижаков журналистам.

Он отметил, что в среднем человек произносит 10 – 15 тысяч слов в день, но учитель говорит гораздо больше и громче, что приводит к постоянной нагрузке на голосовой аппарат, поэтому уже через пару месяцев после начала занятий в школе около 40% учителей жалуются на афонию, когда пропадает голос, и дисфонию – сиплость голоса.

Кроме того, низкая физическая активность, длительное нахождение за рабочим столом и у доски при объяснении нового материала могут приводить к сколиозу и варикозному расширению вен. А длительное напряжение при проверке тетрадей увеличивает вероятность проблем со зрением. С различными патологиями зрения сталкивается около 70% учителей, уточнил специалист.

Высокий уровень психоэмоциональной нагрузки в сочетании с гиподинамией у учителей могут вызывать развитие артериальной гипертензии, которая является одним из самых значимых факторов риска сердечно-сосудистых осложнений, подчеркнул Стрижаков.

По его словам, чтобы сохранить здоровье, учителям рекомендуется высыпаться, не сидеть за работой по ночам, принимать контрастный душ и делать упражнения на расслабление и растяжку. Следует обратить внимание и на питание – с собой в школу нужно брать полезные перекусы, такие как фрукты, зеленый салат, сухофрукты, орехи.

«Чтобы не допустить ухудшения зрения, делайте гимнастику для глаз: крепко закройте оба глаза на 3 секунды, затем широко откройте их, повторите 5 – 7 раз; переведите взор с близко расположенного предмета на дальний, фиксируя взгляд на 3 – 5 секунд, повторите 5 – 7 раз», – рассказал врач.

Для профилактики венозного застоя в нижних конечностях во время отдыха рекомендуется держать ноги в приподнятом положении, а на работе носить удобную обувь с каблуком до 4 сантиметров, добавил Стрижаков.

Помимо этого, он рекомендовал учителям, проходить раз в год диспансеризацию и вакцинироваться, прежде всего от гриппа и коронавируса.