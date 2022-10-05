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Общество

День учителя празднуют сегодня в России

Всемирный день учителя отмечают ежегодно 5 октября свыше ста государств. Об этом сообщает портал calend.ru.

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября.

В этот день ООН предлагает всем задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель.

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