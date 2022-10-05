Реставрация часовни завершается в Снетогорском монастыре Пскова

07:19, 05 октября 2022, ПАИ

Устройство луковичной главки купола завершается в часовне Четырёх Святителей Снетогорского монастыря. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Отмечается, что архитектурный облик часовни после реставрации будет соответствовать историческому, а общую концепцию работ создали по материалам исследований и фотофиксации разных периодов.

️Следующим этапом станет замена креста на исторический, который разработали в институте «Спецпроектреставрация».

Точная дата строительства часовни не установлена, но известно, что там находилась икона ХV века «Избранные святые: Параскева Пятница, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий», которую вывезли в 1913 году, и сейчас она находится в Третьяковской галерее.

Часовня также является редким по форме памятником культового зодчества 2-й половины ХVIII-XIX веков, который напоминает светское сооружение архитектуры малых форм.

А в Снетогорском монастыре началась реставрация Приворотной башни, которая встречает входящих на территорию обители слева от нижних ворот. Вместе с башнями она является частью архитектурного ансамбля монастыря, который входит в список ЮНЕСКО.

«Впервые Псковский монастырь на Снетной горе упоминается в 1299 году, когда летописец рассказывает о нападении немцев на Мирожский и Снетогорский монастыри. Ансамбль Снетогорского монастыря составляют: собор Рождества Богородицы (1310-1311 годы), церковь Николая Чудотворца (1519 год), Архиерейский дом (1805 год), руины церкви Вознесения Господня под Колоколы (первая половина XVI века), Святые ворота и ограда монастыря (XVII - середина XIX века)», - говорится в сообщении.

Главные монастырские постройки принадлежат к псковской архитектурной школе времени ее расцвета.