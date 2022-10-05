С 8 октября в Пскове начнёт действовать осеннее расписание дачных автобусов

09:05, 05 октября 2022, ПАИ

Осеннее расписание движения дачных автобусов начнет действовать в Пскове с 8 октября. Обслуживание садоводческих товариществ в рабочие дни прекращается, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С расписанием можно ознакомиться в разделе расписания - садоводческие товарищества.

Автобусы маршрута №8 и 8А с 8 октября по выходным дням и с 10 октября по рабочим дням будут следовать по расписанию, опубликованному в разделе расписания - городские маршруты.