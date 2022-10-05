Михаил Ведерников поздравил учителей с праздником

09:24, 05 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником – Днём учителя. Своё поздравление глава региона разместил в Telegram-канале.

«В Псковской области работают почти 10 тысяч педагогов, от труда которых зависит качество образования наших детей, их мировоззрение и система ценностей, сохранение традиций и культуры. Это непростая работа. Вы не только закладываете в подрастающее поколение знания, но и помогаете им сформироваться как личностям, развиваете в детях критическое мышление, стремление к саморазвитию. Благодарю вас за благородный труд!» - написал губернатор.

Он пожелал учителям крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, новых открытий и профессиональных успехов.