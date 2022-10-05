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Туроператоры начали продавать дешевые горящие туры в Турцию и Египет

Туроператоры начали продавать дешевые горящие туры в Турцию и Египет, пишут «Известия».  

Провести неделю в пятизвездочном отеле Турции или Египта с питанием «всё включено» можно за 80–85 тыс. рублей на двоих — это вдвое дешевле, чем в середине сентября. Есть туры и за 52 тыс. рублей на двоих. 

На российский туристический рынок вернулись дешевые горящие путевки, следует из данных агрегаторов по поиску туров. Тенденцию изданию подтвердили представители отрасли. По словам вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, тур, который раньше стоил 150 тыс. рублей, сейчас действительно можно купить за 85 тыс.

«Безусловно, это связано с частичной мобилизацией. Продажи новых туров сейчас просели на 30%. Люди переживают и пока не стремятся ехать на отдых. В итоге рейсы не заполняются. Условно, в неделю в норме мы должны отправлять 300 человек, а мы отправляем 200. Поэтому, чтобы добрать 100 человек, мы снижаем цены», — пояснил он.

В пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что с конца сентября спрос на новые туры, в том числе по России, упал на 40–50%.

«Люди не понимают, могут ли сейчас поехать отдыхать. По этой же причине есть и отказы от туров: кто-то уже получил повестку, остальные не понимают, обязаны ли они оставаться в регионе или нет», — заметили в компании.

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