«Драконы» из Пскова стали призерами фестиваля единоборств в Петербурге

10:30, 05 октября 2022, ПАИ

Медали разных призовых степеней завоевали спортсмены псковского клуба Dragon's Den Pskov в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

23 и 24 сентября в Северной столице проходил фестиваль единоборств имени В. А. Соловьёва. В нем приняли участие спортсмены из Пскова, Острова и Печор.

Ксения Изотова, Ксения Лапина, Вероника Кутузова и Азам Давлатов стали победителями среди детей. Вторыми стали Вячеслав Власов и Анастасия Ребезова. Бронзу завоевали Евгения Еливанова, Владислав Махорин, Юсуф Давлатов и Владислав Сапрыкин.

Первое и третье места среди мужчин заняли Антон Егоров и Антон Ребезов соответственно.

XI фестиваль единоборств – турнир имени В. А. Соловьева, двукратного чемпиона Европы и многократного чемпиона СССР по самбо. Он включает такие виды спорта, как самбо, дзюдо, бокс, джиу-джитсу, киокушин, ката, всестилевое карате.