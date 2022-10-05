Юбилейный концерт Михаила Турецкого состоится в псковской филармонии

10:05, 05 октября 2022, ПАИ

Праздничный концерт «Мне 60 и это ЗДОРОВО!», посвященный юбилею народного артиста России Михаила Турецкого, пройдёт в БКЗ Псковской областной филармонии 24 октября, сообщает официальный сайт учреждения.

«Концерт выдающегося артиста, музыканта, дирижера, шоумена, продюсера знаменитых коллективов «Хор Турецкого» и «Soprano Турецкого» – это настоящий театр с собственной оригинальной режиссурой, в котором сочетаются вокальное и актерское мастерство. Уникальная концертная программа, в которой прозвучат музыкальные хиты разных эпох и стилей: классика и фольклор, опера и рок, блюз и романсы, а также новые песни арт-группы «Хор Турецкого» — каждая композиция в исполнении коллектива обретает новую жизнь, произведения всех жанров изящно переплетаются в одном большом празднике», – отмечается на официальном сайте коллектива «Хор Турецкого».

Концерт пройдёт 24 октября в БКЗ Филармонии с 19:00 до 21:00. Купить билеты можно на официальном сайте и в кассе псковской филармонии.