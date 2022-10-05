Островская больница получила оборудование на около 100 млн рублей

09:51, 05 октября 2022, ПАИ

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Островскую межрайонную больницу поставлено пять автомобилей, пять холтеровских комплексов для мониторинга ЭКГ, электроэнцефалографический комплекс, оснащение для ФАПов для продажи медикаментов. Всего в рамках программы медучреждение получит 22 единицы оборудования на сумму почти 100 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

По программе переоснащения сосудистых центров региона почти полностью обновлено оборудование сердечно-сосудистого отделения. В том числе поставлены аппараты ИВЛ, аппараты УЗИ, реабилитационное оборудование, 48 медицинских функциональных кроватей.

Одним из самых важных приобретений стал современный компьютерный томограф на 64 среза. Он будет использоваться для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и работать на амбулаторное звено, в том числе для коронавирусных больных.