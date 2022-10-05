Псковичи могут бесплатно пройти обучение в Школе профессий долговременного ухода

10:31, 05 октября 2022, ПАИ

Российский Красный Крест определил льготные категории на бесплатное обучение по курсу Академии Красного Креста «Школа профессий долговременного ухода» по профессиям: сиделка, социальный работник и младшая медицинская сестра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском отделении Российского Красного Креста.

В перечень льготных категорий вошли:

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

— граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя — инвалида I–II группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;

— граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и члены их семей;

— члены семей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, в т. ч. ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

— члены многодетных семей;

— малоимущие семьи, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;

— одинокий родитель ребенка до трёх лет;

— инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

— работники региональных органов исполнительной власти в области социального обеспечения (не более 150 человек в год), направленных на обучение от одного субъекта РФ;

— лица, имеющие статус предпенсионера, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства указанных граждан;

— пенсионеры, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан.

Обучение проходит в два этапа, заочный (онлайн) на сайте Академии и очный с инструкторами на базе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.

Набор на следующий поток уже начался. Старт обучения — 10 октября.

Узнать подробности можно по телефонам: 8 (8112) 72-09-11; 8-906-222-89-67.

Также еженедельно по средам на базе Псковского регионального отделения РКК проводятся мастер-классы по родственному уходу.