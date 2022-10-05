Пассажирка пострадала при столкновении Renault и ВАЗа в Великих Луках
Пассажирка автомобиля пострадала в результате ДТП в Великих Луках. Авария произошла у дома №22 на улице Силина 4 октября в 21:05.
На данном участке дороги столкнулись автомобили Renault Megane Scenic и ВАЗ-21124. В результате пострадала пассажирка последней машины.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
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