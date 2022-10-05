Способных учеников пожелал Борис Елкин псковским учителям

10:45, 05 октября 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил учителей с праздником. Пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Дорогие наши учителя! Искренние поздравления и самые добрые пожелания звучат в ваш адрес в профессиональный праздник. Этот день – прекрасный повод еще раз выразить вам слова глубокой признательности, благодарности и уважения. Мы восхищаемся вашим талантом, преданностью профессии, мудростью и справедливостью. Ценим вас, любим и помним всю жизнь», - написал Борис Елкин.

Он пожелал псковским учителям способных учеников, интересных школьных будней и теплых домашних выходных.