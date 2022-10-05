Волонтерам выплатят компенсации за полученные травмы

11:11, 05 октября 2022, ПАИ

Люди, которые безвозмездно ищут пропавших людей в лесах, помогают врачам в «красных зонах», поддерживают беженцев, тушат пожары и ликвидируют ЧС, смогут рассчитывать на компенсации в случае, если получат травмы или увечья во время волонтерской работы. В случае гибели выплаты будут положены их семьям. Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 4 октября, сообщает «Парламентская газета».

В конце прошлого года на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе» президент Владимир Путин поддержал идею страхования добровольцев, которые рискуют жизнью и здоровьем, помогая другим. Поначалу парламентарии договорились с правительством, что волонтерам будут выплачивать компенсации, а не страховать их, рассказывал «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Иначе общественным организациям пришлось бы каждый год сообщать пофамильный список всех, кто должен быть застрахован.

«А так, если у кого-то из волонтеров наступит страховой случай, он сможет обратиться за компенсационной выплатой. Сумма будет такой же, как если бы была оформлена страховка», — рассказал депутат.

Еще одним шагом к цели стал принятый в июле закон, который расширил список целей волонтерской деятельности, добавив туда участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в профилактике и тушении пожаров, аварийно-спасательных работах и поиске пропавших без вести. По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, это позволило распространить на таких добровольцев уже существующие для волонтерских организаций на федеральном, региональном и местном уровне меры поддержки.

А новый закон позволяет им получить денежную компенсацию из федерального бюджета, если они пострадают, действуя в зоне риска.

Кроме перечисленных категорий, на выплату смогут рассчитывать добровольцы, помогающие пострадавшим от стихийных бедствий, экологических и промышленных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.

Учли и опыт пандемии коронавируса: компенсацию смогут получить те, кто безвозмездно работает в медицинских организациях с людьми, страдающими опасными для окружающих заболеваниями.

Выплаты уже предусмотрены для волонтеров, которые поехали помогать в Донбасс, получили ранение или погибли, напомнила один из авторов закона, председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, когда документ рассматривали в Госдуме. В апреле этого года президент подписал указ, по которому получившие увечья или ранение добровольцы должны получать компенсации в три миллиона рублей, а семьи погибших — пять миллионов рублей. По словам Тимофеевой, новый закон создает широкую базу для поддержки волонтеров, на какой бы территории они ни работали.

Размер, порядок и условия назначения и выплаты компенсаций установит правительство, пояснила на заседании Совета Федерации первый зампред Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова. Все должно быть готово к 1 января 2023 года — закон вступает в силу с этой даты.

Но одно условие уже указано в самом законе. Компенсацию назначат, только если сведения о добровольце есть в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства). Такую систему — «Добровольцы России» — уже ведет Росмолодежь. В 2019 году правительство придало ей официальный статус, выпустив постановление о правилах ее функционирования. В системе собраны сведения о добровольцах, организаторах волонтерских акций и организациях в этой сфере.

Будет разрешено и страховать добровольцев, но только за счет местных властей. «Закон также закрепляет право регионов и муниципалитетов предусматривать в договорах, заключенных с добровольческими организациями, возмещение расходов на страхование жизни и здоровья из своих бюджетов», — пояснила Глебова.

Список целей волонтерской деятельности расширили еще на два пункта: содействие полиции и другим органам в охране общественного порядка и оказание медицинской помощи в медучреждениях.