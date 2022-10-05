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Экономика

На вклады в цифровых рублях не будут начислять проценты

В следующем году запланировано ввести в оборот цифровой рубль, но Центробанк не намерен стимулировать людей копить такие деньги: не будет ни процентного дохода, ни бонусных программ, так как это может привести к масштабному оттоку средств с депозитов. А это приведет к снижению ликвидности банковского сектора, сообщает «Парламентская газета».

Зато появление конкуренции с еще одним дешевым и удобным платежным инструментом станет дополнительным мотивом для повышения привлекательности банковских счетов. Об этом сказано в обновленном проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы, направленном ЦБ в Государственную Думу 29 сентября.

Цифровая форма российского рубля позволит оптимизировать стоимость расчетов, снизить издержки на транзакции и поддержит конкурентоспособность российской экономики, говорится в проекте ЦБ. Особую актуальность это приобретает в условиях растущей цифровизации платежных услуг и распространения цифровых национальных валют в других странах.

Также введение цифрового рубля даст возможность реализовать технологию «окрашивания»: появится возможность выбирать целевое использование денег — «окрашенными» рублями можно будет заплатить только за какие-то виды товаров и услуг. В ЦБ рассчитывают, что это повысит эффективность целевых государственных расходов, в том числе госзакупок и госконтрактов.

Согласно новации, рубли в цифровых кошельках людей и предприятий будут учитываться на балансе Банка России и являться его обязательствами, как и выпущенная наличка. И хотя регулятор будет сам проводить платежи в цифровых рублях и вести их учет, клиенты будут взаимодействовать с ЦБ не напрямую — только через коммерческие банки. Именно там, в том числе через мобильные приложения, люди смогут открыть цифровой кошелек, провести платеж, узнать баланс. А банки смогут предлагать своим клиентам дополнительные услуги с применением цифровых рублей.

В документе ЦБ отмечено, что в 2022 году продолжат тестировать платформу цифрового рубля, а уже в следующем начнутся пилотные расчеты между физлицами, а также физлицами и предприятиями.

«В 2024 году Банк России начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации, увеличит количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов. По мере готовности Федерального казначейства станут доступными платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий», — пояснил Центробанк.

В 2025 году ЦБ планирует подключить к цифровому рублю небанковских финансовых посредников, финансовые платформы, биржевую инфраструктуру.

Поэтапный процесс внедрения цифрового рубля позволит участникам рынка адаптироваться к новым условиям, а его роль в бюджетном процессе будет возрастать, так как позволит точно понимать, на что тратятся государственные деньги, уверен экономист Михаил Беляев. По его мнению, цифровой рубль сделает все расчеты и платежи прозрачными и легко отслеживаемыми. При этом возможна экономия на издержках обращения, добавил он.

В то же время Беляев считает важным разъяснить школьникам и более продвинутым пользователям, что «добывать» цифровой рубль на отечественных майнинговых фермах они не смогут, так как это целиком и полностью прерогатива регулятора.

«Цифровой рубль — это тот же самый рубль, национальная валюта, которая эмитируется Центробанком, но с помощью иного алгоритма в безналичной сфере. Это такой же рубль, который лежит на пластиковой банковской карточке и участвует в безналичных расчетах. Только в данном случае применяется особая электронная форма, которая не меняет экономического содержания эмитируемой валюты», — пояснил эксперт «Парламентской газете».

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