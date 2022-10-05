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Общество

Псковичей предупредили о новой схеме мошенничества на фоне мобилизации

О новых схемах телефонного мошенничества сообщила псковская полиция. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, в области отмечены случаи, когда неизвестный собеседник представлялся сотрудником или посредником военных структур. Во время диалога злоумышленник предлагал за определенную сумму выдать документ, освобождающий от призыва на службу.

Вторая новая схема для хищения денежных средств - звонок мобильного оператора. В разговоре злоумышленник сообщает, что заканчивается договор предоставления услуг связи, а мобильный оператор переходит на новое оборудование и предлагает переоформить необходимые документы. Далее лжеоператор просит перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты для оплаты новых услуг или перевести деньги на банковский счет организации.

УМВД России по Псковской области призывает граждан быть бдительными и проинформировать родственников и знакомых о новых способах обмана.

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