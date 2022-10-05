В Псковской области установили общероссийский рекорд по уборке силоса

11:18, 05 октября 2022, ПАИ

В Псковской области установили общероссийский рекорд в номинации «Самая большая масса убранного силоса одним комбайном за 8-часовую смену», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников.

В хозяйстве «Агро Нова» в деревне Насва кормоуборочный комбайн RSM F 2650 (производство «Ростсельмаш») заготовил максимальное количество кукурузы на силос – 1443 тонны.

Сбор начался в 8:47 и закончился в 16:47 под наблюдением официальных независимых судей из организации Книги рекордов России, представителей СМИ и зрителей. Комбайн прошел путь по полю со средней длиной гона 1,5 км, двигаясь со скоростью до 7,5 км/ч. Всего было совершено 103 рейса. Организаторами мероприятия выступили «Ростсельмаш» и «Еврохимсервис».

«В Псковской области такая техника, помимо «Агро Нова», есть в хозяйствах ООО «ПсковАгроИнвест» и ОАО «Красное Знамя». Комбайны были приобретены в рамках реализации инвестиционных проектов», - уточнил губернатор.