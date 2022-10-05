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Общество

Круглый стол о самозанятости проходит в медиацентре ПАИ

5 октября в медиацентре ПАИ  в рамках еженедельного бизнес-проекта проходит круглый стол «Как самозанятые региона чувствуют себя в новых экономических условиях».

Участники круглого стола обсудят актуальную статистику по самозанятым в регионе, тенденции ее изменения.

Эксперты утверждают, что люди и бизнес быстро отреагировали на сдвиги в экономике. Благодаря формам частичной занятости, самозанятости и сдельной оплате услуг в ближайшие несколько лет мир цифровых экосистем и платформ сильно изменится. Так ли это и есть ли место  псковским самозанятым в общем цифровом мире?

В ходе круглого стола прозвучат темы о социальных гарантиях и защищенности самозанятых, тенденциях совершенствования законодательной базы и государственной поддержки.

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