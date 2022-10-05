Круглый стол о самозанятости проходит в медиацентре ПАИ
5 октября в медиацентре ПАИ в рамках еженедельного бизнес-проекта проходит круглый стол «Как самозанятые региона чувствуют себя в новых экономических условиях».
Участники круглого стола обсудят актуальную статистику по самозанятым в регионе, тенденции ее изменения.
Эксперты утверждают, что люди и бизнес быстро отреагировали на сдвиги в экономике. Благодаря формам частичной занятости, самозанятости и сдельной оплате услуг в ближайшие несколько лет мир цифровых экосистем и платформ сильно изменится. Так ли это и есть ли место псковским самозанятым в общем цифровом мире?
В ходе круглого стола прозвучат темы о социальных гарантиях и защищенности самозанятых, тенденциях совершенствования законодательной базы и государственной поддержки.
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