Строящаяся многоэтажка загорелась в Борисовичах
Пожар произошел в девятиэтажном строящемся доме на улице Завеличенской в деревне Борисовичи 4 октября в 00:57. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В помещении на девятом этаже сгорела деревянная дверь. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки.
По аналогичной причине сгорела хозяйственная постройка на улице Кооперативной в Опочке. Возгорание произошло 5 октября в 1:47.
Днем ранее в 16:30 случилось возгорание в жилом доме в порховской деревне Требеха. На кухне огонь повредил пол под отопительной печью на площади 2 квадратных метра. Предположительная причина – неисправность печного отопления. Спасены семь голов рогатого скота, две свиньи и четыре домашние птицы.
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