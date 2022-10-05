Строящаяся многоэтажка загорелась в Борисовичах

12:19, 05 октября 2022, ПАИ

Пожар произошел в девятиэтажном строящемся доме на улице Завеличенской в деревне Борисовичи 4 октября в 00:57. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В помещении на девятом этаже сгорела деревянная дверь. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки.

По аналогичной причине сгорела хозяйственная постройка на улице Кооперативной в Опочке. Возгорание произошло 5 октября в 1:47.

Днем ранее в 16:30 случилось возгорание в жилом доме в порховской деревне Требеха. На кухне огонь повредил пол под отопительной печью на площади 2 квадратных метра. Предположительная причина – неисправность печного отопления. Спасены семь голов рогатого скота, две свиньи и четыре домашние птицы.