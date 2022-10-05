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Политика

Конкурсная комиссия рассмотрит кандидатуры на должность главы Пскова 28 октября

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Конкурсная комиссия рассмотрит кандидатуры претендентов на должность главы Пскова 28 октября. Вопрос обсуждался на первом заседании комиссии 5 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города.

Открывая заседание, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко напомнил, что члены комиссии в составе 6 человек были назначены накануне, 4 октября. В ходе внеочередной сессии депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы назначить в ее состав от ПГД Наталью Мельникову, Михаила Иванова и Галину Неваленную.

Троих членов комиссии - начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елену Тимашову, врио руководителя аппарата правительства региона - начальника правового управления Наталью Волкову и начальника управления государственной службы и наград правительства области Александра Кабанова - назначил губернатор Михаил Ведерников.

Председателем конкурсной комиссии была избрана Наталья Мельникова, секретарем - Михаил Иванов.

Также в ходе заседания члены комиссии определили, что конкурс пройдет в два этапа 28 октября в зале заседаний Псковской гордумы. Документы от кандидатов будут приниматься там же с 8 по 22 октября по рабочим дням с 16:00 до 18:00.

Напомним, 27 мая депутаты Псковской городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную администрацию.

В настоящее время в Пскове действует двуглавая система управления городом. 22 сентября председателем Псковской городской Думы 7-го созыва был избран представитель партии «Единая Россия» Александр Гончаренко.

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