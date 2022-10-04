Названы имена членов комиссии по замещению должности главы Пскова
Вопрос о создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова рассмотрели депутаты городской Думы на заседании 4 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Председатель гордумы Александр Гончаренко отметил, что необходимо избрать трех членов конкурсной комиссии, и напомнил, что общее число участников комиссии - шесть человек. Троих назначает Дума, остальных - губернатор. «Предлагаю кандидатуры Натальи Мельниковой, Михаила Иванова и Галины Невалённой», - сказал он. Депутаты единогласно проголосовали за все три кандидатуры.
Напомним, 27 мая депутаты Псковской городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную администрацию.
В настоящее время в Пскове действует двуглавая система управления городом. 22 сентября председателем Псковской городской Думы 7-го созыва был избран представитель партии «Единая Россия» Александр Гончаренко.
Ранее о планах участвовать в конкурсе на должность главы Пскова заявил Борис Елкин.
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