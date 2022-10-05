ДТП произошло в Великолукском районе из-за плохого самочувствия водителя

12:48, 05 октября 2022, ПАИ

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал в кювет на 2-м километре Плаксинского шоссе в Великолукском районе.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, медицинская помощь ему оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

По предварительным данным, водитель потерял сознание по ходу движения.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.