Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области
В Псковской области 203 человека вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, один пациент скончался. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период COVID-19 в области заболели 123 777 человек (за сутки - 94), выздоровели 120 642 человека, умерли 1918.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 40362/11
Великие Луки – 18127/16
Бежаницкий район – 1576/2
Великолукский район – 2839/2
Гдовский район – 2202/30
Дедовичский район – 3046/3
Дновский район – 981/3
Красногородский район – 1116/1
Куньинский район – 1044/2
Локнянский район – 1189/0
Невельский район – 5578/3
Новоржевский район – 1330/0
Новосокольнический район – 3279/1
Опочецкий район – 3783/9
Островский район – 6045/3
Палкинский район – 1247/0
Печорский район – 2909/0
Плюсский район – 1943/4
Порховский район – 4487/0
Псковский район – 9631/0
Пустошкинский район –1540/0
Пушкиногорский район – 1757/2
Пыталовский район – 1903/0
Себежский район – 2975/1
Струго-Красненский район – 2097/1
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.