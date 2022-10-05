Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

13:44, 05 октября 2022, ПАИ

В Псковской области 203 человека вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, один пациент скончался. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период COVID-19 в области заболели 123 777 человек (за сутки - 94), выздоровели 120 642 человека, умерли 1918.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40362/11

Великие Луки – 18127/16

Бежаницкий район – 1576/2

Великолукский район – 2839/2

Гдовский район – 2202/30

Дедовичский район – 3046/3

Дновский район – 981/3

Красногородский район – 1116/1

Куньинский район – 1044/2

Локнянский район – 1189/0

Невельский район – 5578/3

Новоржевский район – 1330/0

Новосокольнический район – 3279/1

Опочецкий район – 3783/9

Островский район – 6045/3

Палкинский район – 1247/0

Печорский район – 2909/0

Плюсский район – 1943/4

Порховский район – 4487/0

Псковский район – 9631/0

Пустошкинский район –1540/0

Пушкиногорский район – 1757/2

Пыталовский район – 1903/0

Себежский район – 2975/1

Струго-Красненский район – 2097/1

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.