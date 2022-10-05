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Общество

Вопросы доверия. Главные события месяца глазами экспертов. Сентябрь 2022 года

Формулировку «это был горячий месяц» по ощущениям спокойно можно применять к любому месяцу за последние полгода (год, два). Сентябрь 2022 года в Псковской области не стал исключением. 30 дней вместили в себя и локальные региональные события, и явления общероссийского, мирового порядка, не обошедшие стороной и нашу область.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 место. Открыт авиарейс Псков — Казань

Открытие нового маршрута было анонсировано губернатором Михаилом Ведерниковым еще в августе и было встречено «на ура» псковской общественностью. Об этом мы писали в августовском обзоре. Открытие авиарейса стало поводом для региональных властей еще раз проговорить важность развития регионального авиасообщения. В медиацентре ПАИ глава региона и один из руководителей компании-сособственника Псковского международного аэропорта, заместитель директора «Новапорта» по развитию Северо-Западного кластера, гендиректор аэропорта Храброво (Калининград) Александр Корытный дали большую пресс-конференцию. На встрече с журналистами были обозначены вполне конкретные сроки по строительству нового терминала аэропорта — 2025 год, а возможно и раньше. «План развития пассажирских перевозок будет меняться и корректироваться, это даст нам возможность перенести строительство нового терминала на более ранний срок», - заявил Корытный.

При этом в сетке вылетов из Пскова могут появиться Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, что увеличит пассажиропоток через псковский аэропорт.

Оценивать эффективность маршрута в Казань спустя месяц не станем. Тем более что его раскрутка происходит уже после завершения высокого туристического сезона. Да и туркомпании и в Казани, и в Пскове пока еще только в процессе взаимной интеграции и формирования турпотока. Однако к концу года можно будет делать первые выводы о том, насколько востребованным оказался новый маршрут.

4 место.  В Великих Луках открыта новая школа на улице Заслонова

1 сентября свои двери для учеников открыла новая школа в Великих Луках на улице Заслонова. Только первоклассников инженерно-экономический лицей принял 140 человек.

Строительство школы стало для южной столицы если уж и не стройкой века, то совершенно точно знаковым событием. Хотя стройка далась, прямо скажем, очень не просто. А недоделки устранялись и после начала учебного года.

Строительство новых школ в регионе продолжается. Например, практически готова школа на улице Юбилейной в Пскове.

«Для очень многих подобные инфраструктурные проекты, их ход — лакмусовая бумажка, что жизнь, несмотря на все ее превратности, продолжается. И новости об отмене любого такого «мирного» проекта были бы встречены с неприятием», - отметил один из экспертов ПАИ.

3 место. В Печорах построят шестой федеральный детский центр отдыха

Вокруг Печор за последние несколько лет «крутится» много потенциально развивающих этот город тем и проектов. Для туристической сферы — Печоры являются системообразующим городом. Однако не туризмом единым… Например, года два назад появился проект под условным названием «Печорская благодать» - превращение Печор в мультибрендовый центр туризма Псковской области, где наряду со столпом паломнического туризма, Псково-Печерским монастырём, появится ещё один - для творческих трудовых туристов. Проект был «заточен» под те инструменты, что давались Печорам, получившим статус моногорода. Но тут пока до реальных проектов далеко.

Еще одна точка развития Печор — как место для детского отдыха и реализации патриотических программ. В этом году — форум «Истоки», а в следующем, по словам министра просвещения России Сергея Кравцова, здесь начнется реализация грандиозного проекта — создание российского федерального детского центра отдыха, шестого по счету в России.

Отметим, что Печоры — пример того, насколько эффективно реализуются в регионе проекты, в которых заинтересованы сразу несколько сторон: команда губернатора Михаила Ведерникова, Псковская митрополия во главе с владыкой Тихоном и федеральные профильные ведомства.

Проект непростой и дорогостоящий, но верим, что уже в следующем году мы увидим его первые плоды.

2 место. Итоги  больших муниципальных выборов

11 сентября в Псковской области завершилась большая выборная кампания. Избиратели выбрали более 400 депутатов в представительные органы местного самоуправления, глав в пяти районах региона.

Об итогах выборов мы уже писали неоднократно, а непосредственно после окончания голосования на площадке государственного медиахолдинга эксперты, наблюдатели и кандидаты подвели самые первые итоги выборов.

Наши эксперты при составлении рейтинга событий отметили самые важные из них.

Во-первых, избирательная кампания в целом прошла спокойно и сомнений в легитимности итогов выборов ни у кого нет. «Попытка «Новых людей» встроиться в политическую повестку с помощью предвыборного скандала по большому счету не удалась. Суды проиграны, а спустя почти месяц после окончания выборов в информационном поле они практически отсутствуют», - отметил один из экспертов ПАИ, напомнив о по большому счету единственном более или менее заметном предвыборном скандале в Псковской области.

Во-вторых, «Единая Россия» осталась в Псковской области доминирующей политической силой. Подавляющее большинство депутатских мандатов, кресла глав  всех пяти муниципалитетов — у единороссов. Даже в непростом для партии власти Пскове, где традиционно сильны оппозиционные настроения, «Единая Россия» завоевала все 15 одномандатных округов и показала лучший результат по единому избирательному округу.

В-третьих, несмотря на наличие доминирующей политической силы, в Псковской области сохраняется партийный плюрализм. Самое яркое свидетельство — представители уже шести партий вошли в состав Псковской городской Думы. Единороссы заняли все руководящие посты в гордуме, исключение — пост одного из заместителей председателя гордумы на освобожденной основе занял Михаил Иванов, представитель «Партии пенсионеров». В нынешнем составе гордумы коммунисты остались без каких-либо весомых портфелей.

В-четвертых, ни одна из партий не смогла убедительно сыграть роль оппозиции. Даже «Яблоко», которое много лет претендует в регионе на статус «ума, чести и совести», эту избирательную кампанию попросту слило, растеряв половину ранее имевшихся депутатских мандатов. Политическое пространство, в котором «партия граждан» может оперировать в регионе, окончательно скукожилось до размеров областного центра, с единственным мандатам в гордуме. Хватит ли после такой неудачной кампании Льву Шлосбергу духа снова заниматься краудфандингом — вопрос, конечно, риторический. Занимался и будет заниматься. Потому что то, что в Псковской области однозначно выглядит как провал «Яблока», в масштабах страны воспринимается «яблочниками» как грандиозный успех. Что в целом прекрасно характеризует, раз уж это называется успехом, плачевное состояние этой партии в России.

Выборы подтвердили, что в Псковской области, говоря казенным языком, сохраняется социально-политическая стабильность, значимые политические конфликты отсутствуют.

1 место. Частичная мобилизация. Михаил Ведерников проводит заседание областной комиссии по мобилизации

Псковская область, как и вся страна, столкнулась с вызовами частичной мобилизации. И речь не только и не столько об организационных вопросах, сколько о готовности общества отделять зерна от плевел. Частичная мобилизация дала очередной повод для информационной атаки на Россию. И появление липовых Телеграм-каналов, целенаправленно тиражирующих дезинформацию, — незначительная ее часть.

Восприимчивость общества к непроверенной информации объясняется очень просто: при большом количестве ретрансляторов достоверных сведений, от официальных медиа до верифицированных групп в соцсетях  и Телеграме, число источников этих сведений в первые дни оказалось незначительным.

С этой проблемой столкнулись все регионы России. И если, например, в Псковской области, Михаил Ведерников уже 22 сентября провел заседание мобкомиссии  и задействовал весь инструментарий обратной связи с населением, то ведомства, непосредственно отвечающие за частичную мобилизацию, молчали почти неделю. И только в конце сентября военком региона Сергей Судаков ответил прессе на все ключевые вопросы повестки дня.

Военный комиссар Псковской области Сергей Судаков

Это, безусловно, не означает, что интенсивность распространения фейков, их число уменьшится, но чем больше проверенной информации и каналов связи, по которым можно задать вопросы, тем больше вероятность, что информационная атака на регион, на страну не будет иметь успеха.

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