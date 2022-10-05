Вопросы доверия. Главные события месяца глазами экспертов. Сентябрь 2022 года

13:17, 05 октября 2022, ПАИ

Формулировку «это был горячий месяц» по ощущениям спокойно можно применять к любому месяцу за последние полгода (год, два). Сентябрь 2022 года в Псковской области не стал исключением. 30 дней вместили в себя и локальные региональные события, и явления общероссийского, мирового порядка, не обошедшие стороной и нашу область.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 место. Открыт авиарейс Псков — Казань

Открытие нового маршрута было анонсировано губернатором Михаилом Ведерниковым еще в августе и было встречено «на ура» псковской общественностью. Об этом мы писали в августовском обзоре. Открытие авиарейса стало поводом для региональных властей еще раз проговорить важность развития регионального авиасообщения. В медиацентре ПАИ глава региона и один из руководителей компании-сособственника Псковского международного аэропорта, заместитель директора «Новапорта» по развитию Северо-Западного кластера, гендиректор аэропорта Храброво (Калининград) Александр Корытный дали большую пресс-конференцию. На встрече с журналистами были обозначены вполне конкретные сроки по строительству нового терминала аэропорта — 2025 год, а возможно и раньше. «План развития пассажирских перевозок будет меняться и корректироваться, это даст нам возможность перенести строительство нового терминала на более ранний срок», - заявил Корытный.

При этом в сетке вылетов из Пскова могут появиться Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, что увеличит пассажиропоток через псковский аэропорт.

Оценивать эффективность маршрута в Казань спустя месяц не станем. Тем более что его раскрутка происходит уже после завершения высокого туристического сезона. Да и туркомпании и в Казани, и в Пскове пока еще только в процессе взаимной интеграции и формирования турпотока. Однако к концу года можно будет делать первые выводы о том, насколько востребованным оказался новый маршрут.

4 место. В Великих Луках открыта новая школа на улице Заслонова

1 сентября свои двери для учеников открыла новая школа в Великих Луках на улице Заслонова. Только первоклассников инженерно-экономический лицей принял 140 человек.

Строительство школы стало для южной столицы если уж и не стройкой века, то совершенно точно знаковым событием. Хотя стройка далась, прямо скажем, очень не просто. А недоделки устранялись и после начала учебного года.

Строительство новых школ в регионе продолжается. Например, практически готова школа на улице Юбилейной в Пскове.

«Для очень многих подобные инфраструктурные проекты, их ход — лакмусовая бумажка, что жизнь, несмотря на все ее превратности, продолжается. И новости об отмене любого такого «мирного» проекта были бы встречены с неприятием», - отметил один из экспертов ПАИ.

3 место. В Печорах построят шестой федеральный детский центр отдыха

Вокруг Печор за последние несколько лет «крутится» много потенциально развивающих этот город тем и проектов. Для туристической сферы — Печоры являются системообразующим городом. Однако не туризмом единым… Например, года два назад появился проект под условным названием «Печорская благодать» - превращение Печор в мультибрендовый центр туризма Псковской области, где наряду со столпом паломнического туризма, Псково-Печерским монастырём, появится ещё один - для творческих трудовых туристов. Проект был «заточен» под те инструменты, что давались Печорам, получившим статус моногорода. Но тут пока до реальных проектов далеко.

Еще одна точка развития Печор — как место для детского отдыха и реализации патриотических программ. В этом году — форум «Истоки», а в следующем, по словам министра просвещения России Сергея Кравцова, здесь начнется реализация грандиозного проекта — создание российского федерального детского центра отдыха, шестого по счету в России.

Отметим, что Печоры — пример того, насколько эффективно реализуются в регионе проекты, в которых заинтересованы сразу несколько сторон: команда губернатора Михаила Ведерникова, Псковская митрополия во главе с владыкой Тихоном и федеральные профильные ведомства.

Проект непростой и дорогостоящий, но верим, что уже в следующем году мы увидим его первые плоды.

2 место. Итоги больших муниципальных выборов

11 сентября в Псковской области завершилась большая выборная кампания. Избиратели выбрали более 400 депутатов в представительные органы местного самоуправления, глав в пяти районах региона.

Об итогах выборов мы уже писали неоднократно, а непосредственно после окончания голосования на площадке государственного медиахолдинга эксперты, наблюдатели и кандидаты подвели самые первые итоги выборов.

Наши эксперты при составлении рейтинга событий отметили самые важные из них.

Во-первых, избирательная кампания в целом прошла спокойно и сомнений в легитимности итогов выборов ни у кого нет. «Попытка «Новых людей» встроиться в политическую повестку с помощью предвыборного скандала по большому счету не удалась. Суды проиграны, а спустя почти месяц после окончания выборов в информационном поле они практически отсутствуют», - отметил один из экспертов ПАИ, напомнив о по большому счету единственном более или менее заметном предвыборном скандале в Псковской области.

Во-вторых, «Единая Россия» осталась в Псковской области доминирующей политической силой. Подавляющее большинство депутатских мандатов, кресла глав всех пяти муниципалитетов — у единороссов. Даже в непростом для партии власти Пскове, где традиционно сильны оппозиционные настроения, «Единая Россия» завоевала все 15 одномандатных округов и показала лучший результат по единому избирательному округу.

В-третьих, несмотря на наличие доминирующей политической силы, в Псковской области сохраняется партийный плюрализм. Самое яркое свидетельство — представители уже шести партий вошли в состав Псковской городской Думы. Единороссы заняли все руководящие посты в гордуме, исключение — пост одного из заместителей председателя гордумы на освобожденной основе занял Михаил Иванов, представитель «Партии пенсионеров». В нынешнем составе гордумы коммунисты остались без каких-либо весомых портфелей.

В-четвертых, ни одна из партий не смогла убедительно сыграть роль оппозиции. Даже «Яблоко», которое много лет претендует в регионе на статус «ума, чести и совести», эту избирательную кампанию попросту слило, растеряв половину ранее имевшихся депутатских мандатов. Политическое пространство, в котором «партия граждан» может оперировать в регионе, окончательно скукожилось до размеров областного центра, с единственным мандатам в гордуме. Хватит ли после такой неудачной кампании Льву Шлосбергу духа снова заниматься краудфандингом — вопрос, конечно, риторический. Занимался и будет заниматься. Потому что то, что в Псковской области однозначно выглядит как провал «Яблока», в масштабах страны воспринимается «яблочниками» как грандиозный успех. Что в целом прекрасно характеризует, раз уж это называется успехом, плачевное состояние этой партии в России.

Выборы подтвердили, что в Псковской области, говоря казенным языком, сохраняется социально-политическая стабильность, значимые политические конфликты отсутствуют.

1 место. Частичная мобилизация. Михаил Ведерников проводит заседание областной комиссии по мобилизации

Псковская область, как и вся страна, столкнулась с вызовами частичной мобилизации. И речь не только и не столько об организационных вопросах, сколько о готовности общества отделять зерна от плевел. Частичная мобилизация дала очередной повод для информационной атаки на Россию. И появление липовых Телеграм-каналов, целенаправленно тиражирующих дезинформацию, — незначительная ее часть.

Восприимчивость общества к непроверенной информации объясняется очень просто: при большом количестве ретрансляторов достоверных сведений, от официальных медиа до верифицированных групп в соцсетях и Телеграме, число источников этих сведений в первые дни оказалось незначительным.

С этой проблемой столкнулись все регионы России. И если, например, в Псковской области, Михаил Ведерников уже 22 сентября провел заседание мобкомиссии и задействовал весь инструментарий обратной связи с населением, то ведомства, непосредственно отвечающие за частичную мобилизацию, молчали почти неделю. И только в конце сентября военком региона Сергей Судаков ответил прессе на все ключевые вопросы повестки дня.

Это, безусловно, не означает, что интенсивность распространения фейков, их число уменьшится, но чем больше проверенной информации и каналов связи, по которым можно задать вопросы, тем больше вероятность, что информационная атака на регион, на страну не будет иметь успеха.