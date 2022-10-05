Билеты на открытие филармонического сезона в Пскове можно купить со скидкой
Концерт в честь открытия нового сезона состоится в Псковской областной филармонии 8 октября. Приобрети билеты можно по «Пушкинской карте» со скидкой 20%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова представит зрителям музыкальную программу:
- П. Чайковский Увертюра - фантазия «Ромео и Джульетта»А. Глазунов Антракт к III действию балета «Раймонда»
- С. Рахманинов Адажио (III часть) из симфонии №2 ми минор, ор.27
- С. Рахманинов Каватина Алеко из оперы «Алеко»
- Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
- Переложение для трубы и симфонического оркестра Т. Докшицера
На сцену также поднимутся солисты Мариинского и Михайловского театра.
Концерт-открытие пройдет в БКЗ областной филармонии 8 октября в 18:00.
Билеты - в кассе БКЗ и на сайте
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