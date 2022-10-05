МВД закрепит коды автономеров за новыми субъектами РФ

14:59, 05 октября 2022, ПАИ

В связи с принятием в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей МВД России разработало приказ о присвоении этим регионам цифровых кодов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «МВД Медиа».

Согласно проекту приказа, размещенному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, для использования на автомобильных номерных знаках ДНР предлагается присвоить код 80, ЛНР — 81, Херсонской области — 84 и Запорожской — 85.

Цифровые коды новых субъектов РФ будут использоваться и на другой специальной продукции, необходимой для допуска транспорта и водителей к участию в дорожном движении, отмечается в сообщении ведомства.