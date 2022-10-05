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Общество

Количество заболевших коронавирусом снизилось в Псковской области

Количество заболевших коронавирусом снизилось в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном Роспотребнадзоре, за прошедшую неделю в области зарегистрировано 1012 случаев новой коронавирусной инфекции (163,16 на 100 тыс. населения). Это в два раза меньше, чем на предыдущей неделе.

Зарегистрировано 993 случая ОРВИ, 19 случаев пневмонии.

Охват тестированием уменьшился за неделю с 280,02 до 233,37 на 100 тыс. населения. Среди заболевших на прошедшей неделе 7,2 % детей до 18 лет и 92,8 % взрослых. Количество заболевших взрослых снизилось в 1,9 раза, детей до 18 лет – в 3,3 раза.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 15 муниципальных образованиях: Струго-Красненском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Невельском, Красногородском, Пыталовском, Опочецком, Локнянском, Новоржевском, Плюсском, Островском, Дедовичском, Куньинском районах, городе Пскове, в том числе в 1,5 раза и более в шести районах: Струго-Красненском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Невельском, Красногородском.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости на 100 тыс. населения отмечается в четырех муниципальных образованиях: Дновском, Порховском, Пустошкинском, Себежском, в том числе в 2 раза и более в трех районах: Дновском, Пустошкинском, Себежском.

В Пскове за неделю зарегистрировано 377 случаев, или 37,3 % от общего количества заболевших, заболеваемость составила 180,02 на 100 тыс. населения. В Великих Луках за неделю зарегистрировано 53 случая, заболеваемость составила 58,57 на 100 тыс. населения.

На территории области продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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