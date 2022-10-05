Студентка-медик из Пскова вошла в десятку лучших на всероссийском конкурсе
Студентка 4 курса Псковского медицинского колледжа Асем Казбекова вошла в десятку лучших участников страны по итогам отборочного этапа к финалу VIII Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Она отличилась в компетенции «Медицинский и социальный уход», сообщает комитет по образованию Псковской области в своём телеграм-канале.
В рамках отборочного этапа чемпионата соревновались участники из 52 регионов страны.
Асем Казбекова является победителем регионального чемпионата 2022 года. Подготовкой участника и проведением конкурса занимались преподаватели Псковского медицинского колледжа.
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