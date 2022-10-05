Пскович отдал мошенникам 100 тысяч рублей за избавление дочери от неприятностей

15:33, 05 октября 2022, ПАИ

100 тысяч рублей отдал псковский пенсионер телефонным мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителю областного центра 86 лет 4 октября позвонила женщина и голосом, очень похожим на голос его дочери, сообщила неприятную новость. Она якобы грубо нарушила правила перехода проезжей части и спровоцировала ДТП, и будто бы ей грозят серьезные неприятности, а чтобы решить проблему, срочно нужна финансовая поддержка. Сотрудники отметили, что этот пскович живет один. И в силу возраста и состояния здоровья испытывает сложности со слухом.

Желая помочь дочери, пенсионер передал 100 тысяч рублей прибывшей к нему по месту жительства незнакомой девушке - на вид лет 25-30, среднего роста, в черной куртке и с медицинской маской на лице. И только после этого мужчина решил все-таки созвониться с дочерью, чтобы узнать подробности случившегося. Однако выяснилось, что ни в какие ДТП она не попадала.

В итоге потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.