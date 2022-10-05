Звание заслуженного педагогического работника Псковской области получили 10 учителей

15:58, 05 октября 2022, ПАИ

Торжественная церемония чествования педагогов в День учителя, 5 октября, состоялась в правительстве Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона, губернатор Михаил Ведерников поздравил присутствующих с профессиональным праздником и отметил огромную роль учителя в обществе. «Благодарю вас за непростой, эмоционально напряженный, но очень нужный труд», — подчеркнул он.

Во время своего выступления Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что правительство России и Псковской области прилагает все усилия, чтобы система образования региона выглядела достойно, развивалась, улучшались условия труда и образовательного процесса. Так, в текущем году проводится капремонт 33 школ на общую сумму более 1,5 млрд рублей. «Это серьезная высота, которую мы с вами взяли», — отметил губернатор.

В рамках торжественной церемонии Михаил Ведерников вручил нагрудные знаки 10-ти педагогам, удостоенным звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования и значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов отмечены учитель начальных классов средней школы № 9 им. А. С. Пушкина Любовь Анисимова, учитель математики, физики и информатики средней школы № 3 Порхова Оксана Гаврилова, учитель истории и обществознания Локнянской средней школы Анжелика Захарова, учитель русского языка и литературы Пустошкинской сельской школы Татьяна Истифорова, воспитатель детского сада № 25 «Золотой ключик» Пскова Вера Касаткина, учитель русского языка и литературы средней школы № 1 Островского района Наталья Михайлова, педагог-организатор детского центра «Надежда» Галина Островерхова.

Также почетное звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» присвоено заместителю директора по учебно-воспитательной работе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Оксане Сухаревой, мастеру производственного обучения Великолукского механико-технологический колледжа Валентине Тимофеевой и учителю истории и обществознания Палкинской средней школы Анатолию Коновалову. Последний выступил с ответным словом. «Педагоги сделают все возможное, чтобы наша страна стала процветающей державой. От нас зависит то, чтобы мы дали прочные, крепкие знания нашим детям, вселили в них уверенность в будущем. Хочется всем пожелать здоровья, такой же помощи и поддержки, чтобы она продолжалась. Так держать и успехов!» — сказал Анатолий Коновалов.

В завершение глава региона неформально пообщался с педагогами за чашкой чая.

Отметим, что в Псковской области в школах, детских садах, организациях дополнительного и профессионального образования трудятся 9,6 тыс. педагогических работников. С 1 сентября этого года к работе по специальности приступили 80 молодых специалистов.