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Отдых отменяется: как быть с турпутёвкой в случае призыва по мобилизации

Россиянам рассказали, можно ли будет вернуть деньги за путёвки, если была получена повестка в военкомат. Ответ на этот вопрос размещен в Telegram-канале «Объясняем. РФ». 

Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения тура. Человек может сделать это лично или через своего представителя — это может быть родственник или человек, с которым планировалась поездка. 

 При обращении нужно предъявить копию полученной повестки. Далее, по согласованию с туроператором, нужно принять одно из следующих решений: 

 - переоформить поездку на другого человека (тур или место мобилизованного туриста в групповом туре); 

 - изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации; 

 - аннулировать тур полностью на всех участников. 

 В зависимости от принятого решения будут осуществлены расчёты с туристом, отмечается в сообщении.

Согласно российскому законодательству, невозможность отправиться в туристическую поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации является существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке тура. 

Это значит, что в случае отмены тура возврат в соответствии с законодательством производится за вычетом фактически понесённых туроператором расходов — то есть туроператор мог уже оплатить контрагентам (отелям, авиакомпаниям и т. д.) часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата. 

Поэтому Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам в текущих условиях, а именно: не взимать плату за замену туриста в туре или бронировании отеля, а также возвращать денежные средства за такие туры или оплаченные бронирования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесённых расходов. 

Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении турпродукта, он вправе обратиться в суд. 

Также эксперты разъяснили, что делать, если человеку не приходила повестка и он отправился в туристическую поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля в России ему отказали в выезде за границу: «При получении отказа в пересечении границы вам необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, по которым вас ограничили в праве выезда за рубеж. Такой документ необходим, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура. При этом необходимо как можно скорее связаться с вашим туроператором для минимизации понесённых по туру расходов».

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры. 

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