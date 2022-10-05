Псковские школьники изучат искусственный интеллект

16:36, 05 октября 2022, ПАИ

К всероссийской акции акции «Урок цифры», которая проходит на территории Росии, присоединилась Псковская область. Об это Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Открытый «Урок цифры» в Пскове пройдет 11 октября в центре цифрового образования «IT-куб». Тема занятия: искусственный интеллект в стартапах. Школьники региона знакомятся с понятием «технологические стартапы» и на практике узнают об основных этапах их создания. «Участники могут освоить урок в формате видеолекции, которая построена таким образом, чтобы занятия были доступными и интересными для школьников любого возраста: 1-4 классов, 5-7 классов и 8-11 классов», — говорится в сообщении.

Для закрепления знаний на практике у ребят есть возможность пройти игровой тренажер. Специальная мобильная версия разработана для выполнения заданий дома, потребуется только телефон и доступ к интернету.

Урок адресован учащимся всех классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Мероприятие призвано привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта, предоставить им возможность реализовать свои идеи, продемонстрировать, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных.

«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция. Мероприятие ежегодно проводится АНО «Цифровой экономикой», Минцифры России и Минпросвещения России. Стратегический партнер и разработчик его содержания — благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.