ДЭГ собираются применять на муниципальных выборах в Псковской области в 2023 году

15:47, 05 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 октября провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии региона Игорем Соповым. Темой для обсуждения стали итоги избирательной кампании и подготовка к новому выборному циклу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Особое внимание было уделено правовому аспекту избирательных процедур. «Нарушений при подготовке и проведении избирательных кампаний в Псковской области не зафиксировано. Среди поступивших жалоб обоснованными признаны всего 10 обращений, но они не повлекли за собой отмены или изменений итогов голосования. Со стороны политических партий в работе избирательной комиссии нарушений также не выявлено», — доложил Игорь Сопов.

Отдельно глава региона и председатель облизбиркома обсудили применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 2023 года. В нынешнем избирательном цикле оно прошло в Псковской области и в России впервые. Михаил Ведерников отметил, что система хорошо себя зарекомендовала и опыт применения ДЭГ необходимо масштабировать. Планируется, что в следующем году электронным способом голосования смогут воспользоваться все жители Псковской области, в том числе и на муниципальных выборах.

Также Игорь Сопов обратился к Михаилу Ведерникову за поддержкой в техническом обеспечении площадок для голосования за счет средств областного бюджета. По решению главы региона, в частности, будет проработан вопрос с увеличением числа систем видеонаблюдения на избирательных участках.

По итогу рабочей встречи Михаил Ведерников поблагодарил всех сотрудников избирательной системы региона за достойную работу.

Напомним, с 9 по 11 сентября на территории Псковской области прошло 30 избирательных кампаний. Это выборы пяти глав муниципальных образований: Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского и Плюсского районов; 23 кампании по выборам депутатов — замещено 372 мандата по всей области; дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9; дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.