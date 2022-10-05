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Общество

11 км береговой линии очистили от мусора в Псковской области

Фото: пресс-служба регионального правительства

Проведение мероприятий в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» продолжается в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Администрации муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами организовали экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер.

За сентябрь 159 человек из 10 муниципальных образований приняли участие в мероприятиях «Вода России». Было очищено от мусора более 11 км береговой линии водных объектов Псковской области.

Напомним, что акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

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