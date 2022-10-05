Как стать успешным соискателем, расскажут псковичам специалисты

18:03, 05 октября 2022, ПАИ

Пять спикеров из различных сфер проведут мероприятие в формате недели мастер-классов «Успешный соискатель» с 17 по 21 октября в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодежном центре.

Спикеры расскажут, как написать хорошее резюме и что необходимо для удачного прохождения собеседования.

17 октября в 18:00 об эффективной вербальной и невербальной коммуникации расскажет Олеся Назарой. На встрече участники узнают о важности понимания посыла человека, его настроя, откровенности, умения доказать свою позицию, рассказать главное о себе. Запись на мероприятие проходит по ссылке.

18 октября в 18:30 бизнес-тренер и сертифицированный коуч Ирина Владимирова проведёт практический тренинг, где в течение двух часов будет возможность в поддерживающей и безоценочной обстановке отработать навык самопрезентации и получить усиливающую обратную связь от тренера. На занятие можно записаться по ссылке.

19 октября в 19:00 спикером выступит Евгения Емцева, автор программ по «Осознанному мышлению». «Можно будет узнать больше об эмоциональном интеллекте – способности человека понимать и принимать свои эмоции и, как следствие, управлять ими, а также о том, как устроен эмоциональный интеллект, почему его так важно развивать в любом возрасте и как он может облегчить жизнь в современных реалиях», — говорится в сообщении. Чтобы стать участником, необходимо предварительно зарегистрироваться.

20 октября в 19:00 региональный спикер, предприниматель и консультант по стилю Ульяна Рафаенко проведёт встречу на тему «Встречают по одёжке: Имидж делового человека», где можно узнать, как при помощи одежды комфортно и выигрышно пройти собеседование. Необходима предварительная запись.

21 октябя в 18:30 завершит неделю мастер-классов практикующий психолог по направлению социальных отношений Ирина Попова. «Вместе с ней разберёмся, как начинающему специалисту начать реализовывать свою мечту», — передают в городском молодежном центре. Ведётся предварительная запись, количество мест ограничено.

Запись на посещение каждого спикера ведётся отдельно.