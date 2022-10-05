Российских и белорусских боксеров допустили до международных соревнований

17:01, 05 октября 2022, ПАИ

Российских и белорусских спортсменов допустил к участию в международных соревнованиях совет директоров Международной ассоциации бокса. Об этом сообщает пресс-служба IBA.

«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением решения в силу. IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорится в сообщении.

Также спорстменам разрешили выступать под своим флагом, а в случае завоевания золотой медали прозвучат национальные гимны.

«Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические представители России и Беларуси», — отметили в организации.

Напомним, что 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. А 4 марта международная ассоциация бокса IBA запретила российским и белорусским спорстменам участвовать на международных соревнованиях под эгидой организации.