Около 50 % соцконтрактов псковичи заключают для развития бизнеса

17:21, 05 октября 2022, ПАИ

1 977 социальных контрактов заключили псковичи в этом году. Из них 969 - на развитие предпринимательской деятельности, что составляет 49 % от всех контрактов. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в медиацентре ПАИ.

«Социальный контракт можно использовать по четырем направлениям, но самое популярное - это предпринимательство». - отметила она.

Ольга Евстигнеева также рассказала, что в органах социальной защиты можно получить консультацию по вопросам заключения данного контракта.

Напомним, что социальный контракт – это договор между органами социальной защиты и малоимущим гражданином или семьей. Срок действия контракта составляет от 3 месяцев до 1 года. Право заключить социальный контракт имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области.