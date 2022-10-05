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Общество

Игорь Иванов: В жизни любого из нас учитель сыграл важную роль

С Днем учителя поздравил псковичей председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе объединения.

«Профсоюзная организация народного образования и науки – самая многочисленная и активная в Псковской области. Она объединяет тех, чьими стараниями создается будущее, закладывается фундамент предстоящего развития страны и великих свершений. Вы вкладываете в детей знания, основы морали, нравственности и любви к Родине. В любые времена учитель – одна из самых уважаемых и почитаемых профессий. В жизни любого из нас учитель сыграл важную роль», - отметил в своем поздравлении Игорь Иванов.

Глава региональных профсоюзов поблагодарил псковских педагогов за верность профессиональному долгу и теплоту, которую они дарят детям, и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, творческих успехов в обучении и воспитании.

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