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Общество

ВИДЕО Коллапса нет: глава Печор оценила ситуацию на границе

Ситуация на пропускном пункте «Куничина Гора» в Печорском районе стабилизировалась. Об этом Псковскому агентству информации сообщила глава городского поселения «Печоры» Юлия Четвергова. 

По ее словам, очереди из пешеходов практически нет, количество транспортных средств, ожидающих оформления, также уменьшилось. 

«Продолжается вывоз мусора, количество биотуалетов остается прежним. Трехразовое питание предоставляет Псково-Печерский монастырь, все желающие могут получить горячие завтраки, обеды, ужины. Также предоставляется комната дневного пребывания, где люди могут отдохнуть, укрыться от дождя», - прокомментировала ситуацию Юлия Четвергова. 

Напомним, представители администраций приграничных муниципальных образований Псковской области ежедневно отслеживают ситуацию на пропускных пунктах. Сотрудники регионального Управления МЧС и Пограничного Управления оказывают поддержку для обеспечения находящихся в очереди на границе всем необходимым.

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